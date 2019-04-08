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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте за день уволили всех 133-х сотрудников налоговой райинспекции
Предыстория: Президент уволил главных налоговиков в семи районах Ташкента

CA-NEWS (UZ) -  Источники в Государственном налоговом комитете Узбекистана сообщили, что 5 апреля все 133 сотрудника Государственной налоговой инспекции Шайхантахурского района были уволены с работы за один день.

Эту информацию подтвердил один из сотрудников Государственной налоговой инспекции Шайхантахурского района, пожелавший остаться неизвестным. "Прибыл спецотряд. Всех попросили написать заявления «об увольнении по собственному желанию». Сказали, что таков был приказ президента Мирзиёева. Всех 133 сотрудников уволили за один день", – сказал собеседник.

В пресс-службе Государственного налогового комитета Узбекистана отказались комментировать информацию о массовых увольнениях.

– Сейчас такая суматоха, что никто ничего не знает, – сказал сотрудник Государственной налоговой инспекции Шайхантахурского района.

Массовое увольнение сотрудников районной налоговой инспекции произошло после правительственного селекторного совещания, посвященного результативности исполнения прогнозов поступлений в госбюджет и экспорта, состоявшегося 4 апреля в Ташкенте. В ходе совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал пассивность руководителей налоговых ведомств столицы в обеспечении поступлений в бюджет.

В ходе данного совещания было подчеркнуто, что квалификация и профессиональная ответственность некоторых сотрудников налоговых ведомств не отвечает соответствующим требованиям, в результате чего допускаются серьезные недостатки и ошибки.

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