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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан прокладывает автобан в Казахстан

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане на заседании кабмина 5 апреля вице-премьер Дадебай Амангелдиев сообщил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о работе по строительству автомобильной дороги Туркменбаши-Гарабогаз-Казахстан и нового моста через залив Гарабогазгол, сообщает Хроники Туркменистана.

По данным вице-премьера, от города Туркменбаши до границы с Казахстаном будет проложена дорога протяженностью 225 километров, шириной 22,5 метров. Планируется возведение моста через залив Гарабогазгол длиной 354 метра и шириной 21 метр. Одна ветка новой автомобильной дороги должна протянуться до Международного порта города Туркменбаши.

Строительство автодороги и моста до туркмено-казахстанской границы позволит увеличить товарооборот и объемы пассажирского и транспортного потока, говорится в статье.

Президент поручил доработать проект автобана, обеспечить техническую экспертизу, а также создать «специализированную структуру по строительству дорог совместно со смежными отраслями».

Планы по строительству дороги между Туркменбаши и Мангистауской областью Казахстана были объявлены в апреле 2018 года.

На данный момент Мангистаускую область Казахстана и Туркменбаши соединяет грунтовая дорога.

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