Туркменистан прокладывает автобан в Казахстан

- Туркменистан, общество
- 9:42, 08 апреля 2019
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- Обновлено: 9:46, 08 апреля 2019
CA-NEWS (TM) - В Туркменистане на заседании кабмина 5 апреля вице-премьер Дадебай Амангелдиев сообщил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о работе по строительству автомобильной дороги Туркменбаши-Гарабогаз-Казахстан и нового моста через залив Гарабогазгол, сообщает Хроники Туркменистана.
По данным вице-премьера, от города Туркменбаши до границы с Казахстаном будет проложена дорога протяженностью 225 километров, шириной 22,5 метров. Планируется возведение моста через залив Гарабогазгол длиной 354 метра и шириной 21 метр. Одна ветка новой автомобильной дороги должна протянуться до Международного порта города Туркменбаши.
Строительство автодороги и моста до туркмено-казахстанской границы позволит увеличить товарооборот и объемы пассажирского и транспортного потока, говорится в статье.
Президент поручил доработать проект автобана, обеспечить техническую экспертизу, а также создать «специализированную структуру по строительству дорог совместно со смежными отраслями».
Планы по строительству дороги между Туркменбаши и Мангистауской областью Казахстана были объявлены в апреле 2018 года.
На данный момент Мангистаускую область Казахстана и Туркменбаши соединяет грунтовая дорога.