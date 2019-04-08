Туркменистан не пропускает таджикские фуры, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - С 4 по 27 марта текущего года Туркменистан разрешил проезд таджикских фур с меньшей вместимостью, но с 27 марта снова полностью закрыла транзит всех фур Таджикистана, сообщает сайт Ахбор со ссылкой на источники.

В Душанбе застрявшим таджикским водителям предлагают воспользоваться обходным путем через Азербайджан и Казахстан, который на 2900 километров длинее, чем транзит через Туркменистан.

"Сейчас только в КПП Алат застряли более 40 таджикских фур и не могут получить разрешения для транзита через Туркменистан. В марте туркменские власти разрешили машинам с меньшой вместимостью, типа МАЗ, проезд через свою территорию. Но 27 марта снова закрыли проезд всех таджикских фур. Машины, которые везут товары в другие страны, например в Узбекистан или Кыргызстан, въезжают на территорию Туркменистана без проблем. Не разрешают проезд только машинам из Таджикистана”, - сообщил один из собеседников сайта.

По словам другого собеседника "Ахбор”, водители и представители транспортных компания обращались в министерство транспорта Таджикистана, чтобы разрешили ситуацию: "Но нам сказали, что попытки разрешить ситуация с туркменской стороной пока не увенчались успехом. Нам предложили воспользоваться альтернативным путем через Казахстан. Для этого фуры, везущие товары из Ирана, Турции и стран Персидского залива, должны ехать в Азербайджан, там перебраться через паром в Казахстан и так продолжить свой путь в Таджикистан. Но дорога через Казахстан это 4200 километров, на 2900 километров длиннее, чем 1300 километров через Туркменистан. Это конечно, увеличить транспортные расходы и будет влиять на конечную цену продукции. К тому же, Казахстан не разрешает транзит фур с более 20 тонн. Туркменистан разрешал до 25 тонна груза”.