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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер государственного совета КНР Ли Кэцян нанесет визит в Европу

CA-NEWS (TM) -  Премьер государственного совета Китая Ли Кэцян отправится в Европу, чтобы провести переговоры с лидерами Европейского Союза, а также стран Центральной и Восточной Европы, сообщает NHK. ОН будет находиться там неделю.

Запланирована его встреча в Бельгии с председателем Европейского Совета Дональдом Туском. Ожидается, что они договорятся о наращивании сотрудничества через реформирование Всемирной торговой организации, а также подтвердят усилия по развитию многосторонней международной торговли.

Премьер госсовета КНР также планирует провести в Хорватии встречу с лидерами 16 стран Центральной и Восточной Европы. Ожидается, что он призовет их к дальнейшему сотрудничеству в торговле, а также в создании инфраструктуры для реализации китайской инициативы под названием "Один пояс, один путь" по формированию огромной экономической зоны, связывающей Азию и Европу.

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