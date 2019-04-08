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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии принял делегацию Консорциума Unicode

CA-NEWS (MNG) -  5 апреля президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял делегацию Консорциума Unicode, которая прибыла в страну для участия в заседании. Консорциум Unicode и Управление по коммуникациям и информационным технологиям Монголии организовали 3-е заседание, на котором программисты, работающие над юникодированием монгольской классической письменности, встретились и обсудили вопросы улучшения и расширения использования классического монгольского письма в интернете, сообщает khadlan.mn.

В состав делегации вошли Лиза Мур, вице-президент Консорциума Unicode и председатель технического комитета Unicode, Дебора Андерсон, технический директор Консорциума Unicode и технический эксперт Эндрю Гласса.

Президент Баттулга высоко оценил активное участие Консорциума Unicode в кодировании традиционного монгольского алфавита и выразил удовлетворение достигнутым консенсусом в отношении сохранения традиционной фонетической модели кодирования письма.

Вице-президент Консорциума рассказала о совещании монгольской рабочей группы, которое состоялось в Сан-Хосе, США, в ходе которого был сделан вывод о том, что вместо графической модели будет использоваться фонетическая модель. Следовательно, больше усилий будет направлено на упрощение и совершенствование фонетической модели.

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