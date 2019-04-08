В Монголии назначен новый генеральный прокурор

CA-NEWS (MNG) - Парламент Монголии в ходе своей первой весенней сессии 5 апреля обсудил внесенную президентом кандидатуру на должность генерального прокурора. Большинство депутатов поддержало его кандидатуру и новым генпрокурором страны стал Жаргалсайхан Банзрагч (Jargalsaikhan Banzragch), сообщает пресс-служба президента.

После издания указа президента о назначении Жаргалсайхана Банзрагча Генеральным прокурором Монголии, начальник штаба президента З. Энхболд принял участие в процедуре передачи обязанностей.

Начальник штаба З. Энхболд представил сотрудникам генерального прокурора и пожелал вновь назначенному генпрокурору успехов.

В соответствии с разделом 1 статьи 9 Конституции Монголии, пунктом 4 раздела 6 статьи 46 Закона О прокуратуре и рекомендацией № 10/09 Совета национальной безопасности Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 5 апреля издал указ об освобождении Амгаланбаатара Баяраа от должности заместителя генерального прокурора Монголии.