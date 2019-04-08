Секретари Совбезов Узбекистана и Казахстана обсудили борьбу с экстремизмом и приграничное взаимодействие

CA-NEWS (UZ) - Ситуация в Афганистане, вопросы борьбы с религиозным экстремизмом, деятельность пунктов пропуска на совместных границах обсуждались в ходе консультаций между аппаратами Советов безопасности Узбекистана и Казахстана, сообщили в МИД Узбекистана.

В Ташкенте 5 апреля состоялся пятый раунд двусторонних консультаций между аппаратами советов безопасности Узбекистана и Казахстана.

Переговоры прошли под председательством секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктора Махмудова и помощника президента - секретаря Совета безопасности Казахстана Калмуханбета Касымова.

На встрече рассмотрены вопросы сотрудничества между уполномоченными организациями по ситуации в Афганистане, перспективам развития в Центральной Азии, обеспечению бесперебойного функционирования пунктов пропуска на границах, обмену опытом в профилактике религиозного экстремизма и борьбе против правонарушений таможенного законодательства.

Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления добрососедства, обеспечения стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии.

На мероприятии проработан ряд инициатив и рекомендаций по дальнейшему развитию сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном в области безопасности. Особо подчеркнута важность укрепления и продолжения на новом уровне динамично развивающихся взаимоотношений.