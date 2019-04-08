РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Секретари Совбезов Узбекистана и Казахстана обсудили борьбу с экстремизмом и приграничное взаимодействие

CA-NEWS (UZ) -  Ситуация в Афганистане, вопросы борьбы с религиозным экстремизмом, деятельность пунктов пропуска на совместных границах обсуждались в ходе консультаций между аппаратами Советов безопасности Узбекистана и Казахстана, сообщили в МИД Узбекистана.

В Ташкенте 5 апреля состоялся пятый раунд двусторонних консультаций между аппаратами советов безопасности Узбекистана и Казахстана.

Переговоры прошли под председательством секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктора Махмудова и помощника президента - секретаря Совета безопасности Казахстана Калмуханбета Касымова.

На встрече рассмотрены вопросы сотрудничества между уполномоченными организациями по ситуации в Афганистане, перспективам развития в Центральной Азии, обеспечению бесперебойного функционирования пунктов пропуска на границах, обмену опытом в профилактике религиозного экстремизма и борьбе против правонарушений таможенного законодательства.

Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления добрососедства, обеспечения стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии.

На мероприятии проработан ряд инициатив и рекомендаций по дальнейшему развитию сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном в области безопасности. Особо подчеркнута важность укрепления и продолжения на новом уровне динамично развивающихся взаимоотношений.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Сурхандарье Мирзиёев посетил мавзолеи Султана Саодата и Хакима Термизи
  • В Японии проходят местные выборы
  • В Туркменистане обнаружено железорудное месторождение
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×