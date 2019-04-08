Определился адвокат, который выступит защитником Туркменистана от претензий МТС

CA-NEWS (TM) - В Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) зарегистрировано пять исков против Туркменистана. Среди истцов российский мобильный оператор МТС, требующий от Туркменистана возместить $750 млн ущерба, после отказа туркменской стороны продлевать лицензию на использование частот, немецкая Unionmatex Industrieanlagen GmbH, требующая как минимум 32 млн евро плюс проценты, а также турецкие SECE İnşaat ve Ticaret A.Ş., Lotus Holding Anonim Şirketi и Muhammet Ҫap & Bankrupt Sehil Inşaat Endustri ve Ticaret Ltd. Sti. Защищать Туркменистан в МЦУИС будет адвокат Мириам Харвуд (Miriam Harwood), передает 8 апреля Хроника Туркменистана.

Также судом Туркменистану грозит белорусский «Белгорхимпром» по делу о возникновении задолжностей в ходе строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

Помимо пяти текущих дел, Туркменистан выступал ответчиком по еще шести кейсам:

• В 2017 году было закрыто дело о претензиях турецкой Görkem Inşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Как говорится в материалах дела, стороны пришли к соглашению до завершения суда.

• В 2012 году по соглашению сторон было закрыто первое дело МТС против Туркменистана. В 2010 году «МТС-Туркменистан» была вынуждена приостановить работу, так как Минсвязи Туркменистана приостановило действие лицензии. После двухлетних разбирательств МТС возобновила работу при условии выплаты «Туркментелекому» 30 процентов чистой прибыли дочки российской компании. При этом лицензии были продлены только для стандарта связи 3G.

• В 2016 году, после пятилетнего разбирательства, МЦУИС обязал Туркменистан возместить ущерб, оцененный в $2,526,900 турецкой строительной компании Garanti Koza LLP и еще $362,500 судебных издержек.

• В 2016 году, после шести лет рассмотрения дела Туркменистан выиграл дело против турецкой строительной компании İçkale İnşaat Limited Şirketi.

• В 2013 году МЦУИС отказался рассматривать иск от Kılıç İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, так как судьи решили, что согласно межправительственным договоренностям, перед обращением в арбитраж, дело должно сначала рассматриваться в местном туркменском суде, хотя ранее, в тех же обстоятельствах МЦУИС рассматривал дело Garanti Koza LLP.

• В 2014 году немецкая Adem Dogan, строившая птицефермы под Ашхабадом в конце 90-х годов, которые в итоге были конфискованы, выиграла дело против Туркменистана. Размер выплаченной компенсации не разглашается.