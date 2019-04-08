В Восточно-Казахстанской области поезд протаранил легковой автомобиль

CA-NEWS (KZ) - Происшествие с участием пассажирского железнодорожного состава случилось в Серебрянске, Восточно-Казахстанской области, передает YK-news.kz.

По информации очевидцев, 7 апреля на одном из железнодорожных переездов Серебрянска поезд столкнулся с легковушкой. На видеозаписи, которая появилась в Сети, видно, как водитель машины, несмотря не приближение состава, стал переезжать пути, но не успел.

В соцсетях сообщается, что поезд протащил авто на определенное расстояние.

По предварительным данным, водитель машины жив, но получил травмы.