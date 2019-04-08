Светлана Испусинова назначена председателем правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

CA-NEWS (KZ) - Решением Попечительского совета автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Светлана Испусинова назначена председателем правления, сообщается на сайте организации.



В системе Интеллектуальных школ Светлана Багитовна Испусинова работает с 2009 года: директором департамента развития человеческих ресурсов, управляющим директором, с сентября 2012 года – заместителем Председателя правления.

Вся профессиональная деятельность Светланы Багитовны посвящена отечественной системе образования. В 1978 году окончила Гурьевский педагогический институт по специальности «учитель истории и обществоведения». Работала учителем истории, основ государства и права, организатором внеклассной и внешкольной работы, директором школ гг. Атырау, Тараз.

С 1999 – 2002 годы – начальник управления образования Атырауской области. С 2003 – 2007 годы – начальник отдела, управления, директор Департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан. С 2007 – 2008 годы – директор Департамента инновационных технологий АО «СИТ», заместитель директора Департамента эксплуатации АО «Kazsatnet».

Награждена нагрудным знаком «Отличник образования Республики Казахстан» (2000 г.), медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001 г.), нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2004 г.), почетной грамотой Президента Республики Казахстан (2005 г.), медалями «Қазақстан Конститутциясына 20 жыл» (2015 г.), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015 г.), медалью «Ерен еңбегі үшін» (2015 г.).