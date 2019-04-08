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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Фильм таджикского режиссера Мухиддина Сулаймони покажут в Каннах

CA-NEWS (TJ) -  Фильм «Спешка» молодого таджикского режиссера Мухиддина Сулаймони получил право участия в предстоящем Каннском кинофестивале, сообщает Авеста.

Каннский фестиваль, один из престижнейших мировых кинофестивалей, проводится ежегодно во французском городе Канны. В этом году фестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

В этом году на фестиваль попал таджикский кинорежиссер Мухиддин Сулаймони со своим короткометражным фильмом «Спешка».

«Участие в таком престижном кинофестивале, я думаю, является мечтой каждого режиссера», – отметил в интервью «Авеста» кинорежиссер Мухиддин Сулаймони.

По его словам, фильм «Спешка» был снят в 2018 году гостелеканалом «Синамо» и отправлен в оргкомитеты различных кинофестивалей, в том числе Каннского фестиваля кино, где «Спешка» получила право участия в номинации короткометражных фильмов.

Сюжет фильма «Спешка» вполне соответствует названию и осуждает решения, принятые в спешку, призывая к дальновидности и целомудрию.

«Фильм длится 13 минут. Снят и монтирован он с помощью современных технологий. Съемки длились 5 дней, а вот на монтаж ушло 15 дней», – поделился Мухиддин Сулаймони.

По словам режиссера, фильм полностью отснят в городе Душанбе, где и развиваются события, описываемы в нем. Роли исполняют Нозим Меликов, Джума Рустами, Мавлона Наджмиддинова, Манижа Холова.


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