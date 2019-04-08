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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольская рок-группа “The Hu Band” заняла первое место в чарте iTunes в США

CA-NEWS (MNG) -  Монгольская рок-группа “The Hu Band”, заняла первое место в в чарте iTunes в США. Зарождается новое направление монгольской рок-музыки “Хунну рок”. И монгольская группа стремится расширить свою аудиторию далеко за пределы границ, передает khadlan.mn.

Группа основана, заслуженным артистом Монголии, одним из пионеров среди монгольских рок-музыкантов Б.Дашдондогом, создавшим новое направление в рок-музыке “Хунну рок” .

Специально для этой музыкальной группы монгольская фирма изготовила особые музыкальные инструменты, запатентовав их. Это новые виды моринхуура и товшуура (монгольские музыкальные инструменты). Два вида моринхуура называются “Аянга” (“Молния”) и “Гал” (“Огонь”). А товшуур назвали “Зэв” (“Наконечник стрелы”).

The Hu выпустила пока несколько клипов, один из которых Yuve Yuve Yu – набрал в Youtube более 12 млн просмотров. Wolf Totem — более 7 млн.

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