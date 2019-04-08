Парламентская группа Монголии пришла к выводу о пересмотре сделки с Rio Tinto по медно-золотому руднику Оюу Толгой

CA-NEWS (MNG) - Группа монгольских законодателей рекомендовала отказаться от одного из соглашений с австралийско-британским горнодобывающим гигантом Rio Tinto по медно-золотому месторождению «Оюу Толгой», а другое изменить, что добавляет проекту политические проблемы, пишет Reuters.

Медно-золотое месторождение пустыни Гоби обещает стать одним из самых прибыльных владений Rio-Tinto, но оно неоднократно подвергалось критике со стороны политиков, которые утверждают, что добыча в стране не распределяется равномерно.

Оюу Толгой также находился в центре антикоррупционного расследования, в ходе которого были арестованы два бывших премьер-министра и один бывший министр финансов.

Первоначальное инвестиционное соглашение Оюу Толгой от 2009 года предоставило 34% проекта монгольскому правительству и 66% канадским шахтам Айвенго, которые теперь известны как Turquoise Hill Resources и принадлежат Rio Tinto. Монгольские политики неоднократно призывали скорректировать сделку в пользу Монголии.

Тербишдагва Дендев (Terbishdagva Dendev), руководитель парламентской рабочей группы, созданной в прошлом году для рассмотрения хода осуществления соглашения Оюу Толгой, сообщил на прошлой неделе журналистам, что группа пришла к выводу о пересмотре оригинала договора от 2009 года.

«Сделка-2015», известная как Дубайское соглашение также должна быть полностью отменена, - добавил руководитель парламентской группы.

«Конечно, будет международное и местное давление, хотя если у нас есть верховенство права ... соглашения должны быть изменены», - сказал он в отдельном телевизионном интервью.

Адвокат, участвующий в монгольских горнодобывающих сделках, выступая на условиях анонимности, сказал, что противники первоначального соглашения утверждают, что Дубайское Соглашение внесло изменения в сделку 2009 года и поэтому должно было подлежать полному парламентскому одобрению. Вместо этого он был просто одобрен премьер-министром.

200-страничный обзор был представлен Совету национальной безопасности Монголии, а также постоянному парламентскому комитету по экономическим вопросам. Однако пока неясно будут ли рекомендации выполнены.

«Будет очень трудно прекратить действие плана подземных шахт, поскольку это должно быть сделано по взаимному согласию», - сказал Отгочулуу Чулуунцерен, советник Центра экономической политики и конкурентных исследований Монголии и бывший правительственный чиновник.

«Также иностранные инвесторы, которые участвовали в финансировании проекта, могут вмешаться в процесс защиты своих интересов», - сказал он Reuters, добавив, что это также может нанести ущерб «настроениям» инвесторов в течение многих лет.

Флагманский проект Oyu Tolgoi поспособствовал «горнодобывающему буму», который привел к двузначному экономическому росту с 2011-2013 годов, но быстрый крах иностранных инвестиций и падение цен на сырьевые товары привели к тому, что Монголия погрузилась в экономический кризис в 2016 году.

Монголия также была втянута в скандал с Rio-Tinto по налоговым и бюджетным вопросам, что привело к приостановке расширения Оюу Толгой. Ряд других споров с иностранными шахтерами также ослабил настроения инвесторов.