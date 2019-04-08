В Туркменистане преподаватели вузов пройдут переаттестацию

CA-NEWS (TM) - 5 апреля в Монголии на заседании Кабмина Пурли Агамырадов доложил президенту Гурбнагулы Бердымухамедову о работе по преобразованию деятельности вузов страны, готовящих специалистов для сфер спорта, культуры и коммунального хозяйства. Президент поручил провести переквалификацию и переаттестацию преподавателей вузов, передает издание со ссылкой на госинформагентство ТДХ.

После того, как президент Бердымухамедов приказал разработать новую школьную программу для получения среднего образования в укороченные сроки, министерство образования начало проводить тестирование учителей и рассматривать возможность отказа от факультативных занятий.

В октябре 2018 года глава государства возмутился тем, что в НИИ работают люди со средним образованием.

В январе Гурбнагулы Бердымухамедов приказал усовершенствовать систему назначения руководителей НИИ и вузов.