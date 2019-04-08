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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Скончался отец главы КНБ Казахстана Карима Масимова

CA-NEWS (KZ) -  8 апреля на 80-м году жизни скончался видный общественный деятель, глава Национальной агропромышленной палаты Казахстана Кажимкан Касымович Масимов, передает ТК "Алматы".

Он родился 18 апреля 1939 года.

Окончил Омский железнодорожный, Павлодарский индустриальный и Алматинский физкультурный институты. Почетный профессор кафедры спортивной медицины Казахской Академии туризма и спорта.

С ноября 2016 года общим собранием учредителей Ассоциации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Национальная агропромышленная палата Казахстана» избран её президентом.

Был генеральным директором ТОО "Оздоровительный центр Масимова", президентом Казахстанской ассоциации йоги.

Поминки пройдут 8 апреля в 20:00 часов в Доме приемов Алматы. Прощальная панихида состоится 9 апреля с 10.00 до 11.00 часов в Алматы в Доме учёных (Академия наук). Поминальный обед назначен на 9 апреля в 13:00 часов в Доме приемов.

Кажимкан Масимов - отец главы КНБ РК Карима Масимова.

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