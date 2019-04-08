В Казахстане сенат рассмотрел законопроект о предоставлении Китаем льготного кредита на 2 млрд юаней

CA-NEWS (KZ) - Сегодня 8 апреля в Казахстане на расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету рассмотрен проект закона "О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита". Согласно документу, стороны договорились о том, что экспортно-импортный банк Китая предоставит Казахстану льготный кредит на общую сумму не более 2,062 млрд китайских юаней (порядка 113 млрд тенге - ред.) с процентной ставкой 2% годовых сроком на 20 лет, включая пятилетний льготный срок, передает Zakon.kz.

Рамочное соглашение совершено в Пекине 7 июня 2018 года.

Кредит предназначен для реализации проекта "Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы Евразийского экономического союза".

Кроме того, Рамочным соглашением предусмотрено положение о расходах на субсидирование процентов по кредиту, выплачиваемых Правительством КНР непосредственно кредитору. Данное положение обосновывается тем, что предоставляемая процентная ставка 2% годовых по кредиту не покрывает затрат банка. Все условия и ставки субсидирования будут рассматриваться правительством КНР и экспортно-импортным банком, между собой, не затрагивая условий Рамочного соглашения между кредитором и заемщиком.

В целом кредит будет направлен на разработку проектно-сметной документации, поставку соответствующего оборудования, проведение строительно-монтажных работ, а также работ по подведению инженерных сетей в части модернизации девяти автомобильных и одного железнодорожного пунктов пропуска. В результате будет достигнуто информационное обеспечение таможенного контроля на таможенной границе.

Документ передан на рассмотрение палаты.