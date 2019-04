В МИД Монголии переданы 1000 лучших снимков проекта «Монголы Мира»

CA-NEWS (MNG) - 8 апреля, инициатор проекта «#БиднийЦөөхөнМонголчууд» (The Mongols of the World - Монголы мира), бывший министр транспорта Мөнхчулууны Зоригт передал министру МИД Монголии Дамдины Цогтбаатару 1000 лучших снимков проекта, сообщает khadlan.mn.



В церемонии этого мероприятия приняли участие генеральный директор Монгольского национального общественного телевидения г-жа Л.Нинжжамц и другие официальные лица.

⇳

Цель проекта - в первую очередь охватить более 400 сомонов и населенных пунктов в 21 аймаке Монголии, а затем и все 10 с лишним миллионов монголов во всем мире.

Пока команда проекта в течение двух лет преодолела более 86 тысяч километров дорог по стране. А также посетила и Бурятию, Туву, Внутреннюю Монголию и Японию.

Открытие телеканала позволило проекту «#БиднийЦөөхөнМонголчууд» стартовать официально, и программа его реализации рассчитана на десять лет. Также планируется расширение деятельности проекта до открытия информационного сайта и каналов в социальных сетях.

Все эти работы – исследования, фото, видео и аудиоматериалы станут бесценными документами истории, антропологии, и воспоминаниями о облике современной Монголии.