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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана Токаев встретился с председателем ОБСЕ

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 апреля провел встречу с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирославом Лайчаком, передает Акорда.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул миролюбивый характер казахстанской внешней политики и отметил приверженность Республики Казахстан конструктивному сотрудничеству с международными организациями.

"Я рад приветствовать Вас в городе Нур-Султане, где вы находитесь в качестве министра иностранных дел Словакии и действующего председателя ОБСЕ", - сказал Глава государства.

Руководитель международной организации в свою очередь отметил, что целью ОБСЕ является предупреждение конфликтов, обеспечение безопасности, эффективное многостороннее сотрудничество, а также особо выделил стратегическую роль Казахстана в урегулировании международных кризисов.

"Я благодарен за то, что вы нашли время принять меня и мою делегацию. Пользуясь случаем, хочу поздравить с вступлением в должность Президента и пожелать всего наилучшего вам лично и вашей стране. Я очень рад посетить Казахстан в качестве председателя ОБСЕ", - сказал Мирослав Лайчак.

В рамках встречи стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, отдельно остановились на перспективах взаимодействия Республики Казахстан с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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