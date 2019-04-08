РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
FIAS наградила президента Туркменистана за вклад в развитие самбо

CA-NEWS (TM) -  8 апреля в Ашхабаде глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков вручил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову сертификат FIAS за вклад в мировое развитие самбо, памятный знак и именную форму самбиста, сообщает РИА Новости.

Встреча Бердымухамедова и Шестакова, приехавшего в туркменскую столицу для участия в мероприятиях Всемирного дня здоровья, состоялась в Олимпийском городке Ашхабада.

Гость поздравил туркменского лидера с решением исполкома FIAS о проведении в туркменской столице чемпионата мира по самбо в 2020 году. По словам Шестакова, эти состязания международного уровня станут очередным вкладом Туркменистана в развитие спортивной дипломатии в региональном и глобальном измерении.

Глава государства поблагодарил федерацию за доверенное право проведения чемпионата мира.

"Мы рассматриваем проведение данного мирового первенства как знак высокого доверия Туркменистану со стороны международного спортивного сообщества, признание заслуг нашей страны в деле развития и популяризации физической культуры и спорта", - сказал президент.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Душанбе состоялся субботник по благоустройству воинских захоронений
  • В Сурхандарье Мирзиёев посетил мавзолеи Султана Саодата и Хакима Термизи
  • Сотрудники КНБ задержали замначальника департамента полиции Кызылординской области
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×