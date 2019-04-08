FIAS наградила президента Туркменистана за вклад в развитие самбо

CA-NEWS (TM) - 8 апреля в Ашхабаде глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков вручил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову сертификат FIAS за вклад в мировое развитие самбо, памятный знак и именную форму самбиста, сообщает РИА Новости.

Встреча Бердымухамедова и Шестакова, приехавшего в туркменскую столицу для участия в мероприятиях Всемирного дня здоровья, состоялась в Олимпийском городке Ашхабада.

Гость поздравил туркменского лидера с решением исполкома FIAS о проведении в туркменской столице чемпионата мира по самбо в 2020 году. По словам Шестакова, эти состязания международного уровня станут очередным вкладом Туркменистана в развитие спортивной дипломатии в региональном и глобальном измерении.

Глава государства поблагодарил федерацию за доверенное право проведения чемпионата мира.

"Мы рассматриваем проведение данного мирового первенства как знак высокого доверия Туркменистану со стороны международного спортивного сообщества, признание заслуг нашей страны в деле развития и популяризации физической культуры и спорта", - сказал президент.