РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
13-летний школьник из Хорезма пожаловался на жестокое избиение со стороны учителя

CA-NEWS (UZ) -  Ученик шестого класса средней школы №3 в городе Питнак Хазараспского района Хорезмской области Достон Султанов рассказал, что учитель жестоко избил его и нанес ему телесные повреждения.

Родственники шестиклассника заявили, что руководство школы и районная милиция не приняли в отношении учителя никаких мер, так как мальчик происходит из бедной семьи, передает centralasian.org.

13-летний Достон Султанов рассказал, что 4 апреля учитель по предмету «Идея национальной независимости» жестоко избил его на глазах у одноклассников.

– Учитель попросил нас сидеть тихо и делать уроки, а сам вышел из класса. Вернувшись в класс, он спросил меня, где моя тетрадь, а затем дал мне пощечину. Моя тетрадь лежала на полу, я нагнулся, чтобы поднять ее, но в это время учитель пнул меня. А когда я выходил из класса, он поймал меня, отвел в комнату охранника и снова побил. Я увидел свое посиневшее лицо и поцарапанные плечи, когда вернулся домой. Родные отвели меня к врачу. Доктор по имени Бекзод посоветовал нам обратиться с заявлением в милицию, после чего мои родители пожаловались в правоохранительные органы, – говорит шестиклассник Достон Султанов.

Однако учитель Сурож Сапаев опроверг обвинения в избиении шестиклассника.

– Я спросил его о том, где его тетрадь. В ответ он начал кричать на меня и оскорблять мою мать. Разве нормальный ученик будет материть учителя? Этот мальчик ничего не знает об идее национальной независимости, не знает гимн Узбекистана, не знает, когда был принят герб республики. У него даже тетради нет. Он не понимает, когда начинаешь объяснять ему по-хорошему. Сам я очень спокойный человек и этого мальчика я не бил, – сказал учитель.

В правоохранительных органах города Питнак сообщили, что изучают жалобу, поступившую от родственников 13-летнего школьника.

Наблюдатели отмечают, что в последние годы участились случаи физического и психологического насилия в отношении детей в школах Узбекистана.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Сурхандарье Мирзиёев посетил мавзолеи Султана Саодата и Хакима Термизи
  • В Париже произошел взрыв и крупный пожар в жилом доме
  • В Японии проходят местные выборы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×