13-летний школьник из Хорезма пожаловался на жестокое избиение со стороны учителя

CA-NEWS (UZ) - Ученик шестого класса средней школы №3 в городе Питнак Хазараспского района Хорезмской области Достон Султанов рассказал, что учитель жестоко избил его и нанес ему телесные повреждения.

Родственники шестиклассника заявили, что руководство школы и районная милиция не приняли в отношении учителя никаких мер, так как мальчик происходит из бедной семьи, передает centralasian.org.

13-летний Достон Султанов рассказал, что 4 апреля учитель по предмету «Идея национальной независимости» жестоко избил его на глазах у одноклассников.

– Учитель попросил нас сидеть тихо и делать уроки, а сам вышел из класса. Вернувшись в класс, он спросил меня, где моя тетрадь, а затем дал мне пощечину. Моя тетрадь лежала на полу, я нагнулся, чтобы поднять ее, но в это время учитель пнул меня. А когда я выходил из класса, он поймал меня, отвел в комнату охранника и снова побил. Я увидел свое посиневшее лицо и поцарапанные плечи, когда вернулся домой. Родные отвели меня к врачу. Доктор по имени Бекзод посоветовал нам обратиться с заявлением в милицию, после чего мои родители пожаловались в правоохранительные органы, – говорит шестиклассник Достон Султанов.

Однако учитель Сурож Сапаев опроверг обвинения в избиении шестиклассника.

– Я спросил его о том, где его тетрадь. В ответ он начал кричать на меня и оскорблять мою мать. Разве нормальный ученик будет материть учителя? Этот мальчик ничего не знает об идее национальной независимости, не знает гимн Узбекистана, не знает, когда был принят герб республики. У него даже тетради нет. Он не понимает, когда начинаешь объяснять ему по-хорошему. Сам я очень спокойный человек и этого мальчика я не бил, – сказал учитель.

В правоохранительных органах города Питнак сообщили, что изучают жалобу, поступившую от родственников 13-летнего школьника.

Наблюдатели отмечают, что в последние годы участились случаи физического и психологического насилия в отношении детей в школах Узбекистана.