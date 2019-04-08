Таджикистан и Кыргызстан обсудили возможность обмена земельными участками

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Кыргызстан обсудили возможность обмена земельными участками в целях устранения вкрапленных и чересполосных участков и обеспечения стабильности на совместном участке государственной границы.

Об этом сообщил аппарат правительства Кыргызстана по итогам состоявшегося в Душанбе очередного заседания таджикско-кыргызской межправкомиссии по делимитации и демаркации границы.

В ходе заседания также были обсуждены вопросы продолжения описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы по оставшимся участкам и завершения создания крупномасштабных делимитационных топографических карт.

Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 км, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 504 км. Неопределенная линия границы может быть также причиной конфликтов приграничных поселений.

«По итогам встречи был подписан протокол заседания. Стороны выразили готовность на взаимовыгодной основе завершить формирование линии таджикско-кыргызской государственной границы, что послужит гарантом стабильности и добрососедства в приграничных районах», - говорится в сообщении.

Очередное заседание таджикско-кыргызской межправкомиссии по делимитации и демаркации границы завершилось поздно вечером 6 апреля в Душанбе. Официальные делегации двух стран возглавляли вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим и его кыргызский коллега Жениш Разаков. Заседание прошло в здании Национальной библиотеки Таджикистана за закрытыми дверями, без участия представителей СМИ.

Переговоры прошли после очередного конфликта на таджикско-кыргызской границе 13-14 марта. По официальным данным, с обеих сторон есть пострадавшие – более 20 человек получили ранения, два гражданина Таджикистана погибли.

​По данным пограничной службы Кыргызстана, конфликт между жителями кыргызстанского Ак-Сай и таджикистанского Мехнатабад начался 13 марта во время работы по строительству объездной дороги Ак-Сай. Около 200 жителей приграничных сел собрались на границе и после словесной перепалки начали забрасывать друг друга камнями, а затем со стороны кыргызов был открыт оружейный огонь.

По итогам переговоров между официальными делегациями Кыргызстана и Таджикистана 18 марта был подписан протокол по урегулированию ситуации на границе. Властями достигнута договоренность о реализации соглашения от 2014 года, согласно которого строительство объездной дороги Аксай – Тамдык продолжится, но она будет использоваться исключительно для перегона скота. А между Ворухом и Ходжа Аъло будет построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд села Ак-Сай.