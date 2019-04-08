В Казахстане принято решение об отсрочке строительства горнолыжного курорта "Кок-Жайлау"

CA-NEWS (KZ) - 8 апреля в Казахстане в ходе расширенного заседания общественного совета, аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отсрочить реализацию проекта горнолыжного курорта "Кок-Жайлау", передает Тengrinews.kz.

Градоначальник подчеркнул, что при реализации проекта будет создано более 20 тысяч рабочих мест. "Горы - наше главное конкурентное преимущество. Мы должны это использовать. По оценкам австрийских экспертов, при вложении 1,5 миллиарда долларов в его реализацию в течение 7-10 лет отдача для экономики будет два миллиарда долларов ежегодно. Очень важно: будет создано более 20 тысяч рабочих мест. Вместе с тем мы должны соблюсти баланс экономики, социума и экологии, то есть создавать современные курорты при минимальном воздействии на окружающую среду. Считаю, мы не должны торопиться. Нужно рассмотреть все экспертные мнения и перспективы новых локаций. Поэтому предлагаю проект доработать и пока отложить. Тем более что развитие действующих курортов, по мнению экспертов, займет не менее трех-пяти лет. За это время наберем необходимый опыт, подготовим кадры, изучим мнение жителей и гостей курортов. И только после этого сможем приступить к строительству горнолыжного курорта "Кок-Жайлау", - сказал Бауыржан Байбек.

В ноябре 2018 года состоялись общественные слушания по предварительной оценке влияния на окружающую среду проекта.

Также Бауыржан Байбек сообщил, что сейчас обсуждается механизм финансирования "Кок-Жайлау" с минимизацией затрат госбюджета. Согласно опыту стран с развитой горнолыжной индустрией принцип финансирования курортов следующий: дорожная и инженерная инфраструктура строится полностью за счет государства, коммерческая - за счет частных инвесторов, а горнолыжная - частично субсидируется государством. В настоящее время возможность такого механизма субсидирования обсуждается с правительством. В этой связи курорт "Кок-Жайлау", как и другие горные курорты, должен финансироваться по такому же принципу, а не только за счет госбюджета. То есть львиная доля проекта может быть реализована за счет частных инвестиций с минимизацией затрат из бюджета. Средства, которые планировалось направить в проект, надо распределить на другие приоритетные городские программы.

Председатель общественного совета Рахман Алшанов вынес вопрос о "Кок-Жайлау" на обсуждение. Практически все члены совета поддержали инициативу акима города перенести реализацию проекта курорта.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался в пользу предложения отсрочить реализацию проекта курорта "Кок-Жайлау".

«Поддерживаю данное решение, принятое по моей рекомендации. Спешки в этом важном вопросе быть не должно", - заявил глава государства.