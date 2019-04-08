«В Астане, ой, в Нур-Астане»: молодой вице-министр запутался в названии столицы

CA-NEWS (KZ) - Первый замминистра финансов Казахстана Берик Шолпанкулов, отвечая на вопросы журналистов, запутался в названиях столицы, сообщает nur.kz.

"В городах Алматы, Астане… а, то есть, Нур-Астане… ой, Нур-Султан, извиняюсь", - искренне попросил прощения за возникшую заминку вице-министр.

Многие пользователи социальных сетей с пониманием отнеслись к ситуации и не осуждали его за небольшое недоразумение. Женщины посчитали молодого чиновника очень милым, некоторые даже назвали "няшечкой".

Что известно о Берике Шолпанкулове

Первому заместителю министра финансов 44 года. Он получил эту должность 3 марта 2019 года.

Супругу зовут Мадина Кожа. У пары двое сыновей - Елнур (2001 года рождения) и Кайрат (2005 года рождения).

Окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности "экономист-бухгалтер", затем магистратуру Национального университета обороны им. Первого президента РК. Специальность - "военное и государственное управление".

Работал вице-министром финансов с 2008 по 2014 год. Был заместителем главы Минобороны РК Имангали Тасмагамбетова. В это время курировал вопросы по экономике и финансам (2014 – 2016 годы).

После чего занимал пост председателя Комитета по финансовому мониторингу Минфина.

Затем вернулся на пост вице-министра финансов. В начале марта этого года был повышен до первого замминистра.