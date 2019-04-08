Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан договорились об усилении сотрудничества в сфере ЧС

CA-NEWS (TJ) - Первое совместное заседание коллегий спасательных ведомств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана состоялось на прошлой неделе в Бишкеке.

В мероприятии приняли участие делегации трёх стран, в том числе главы Комитетов и министерств по чрезвычайным ситуациям.

В ходе заседания был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества в сфере снижения риска стихийных бедствий.

Были заслушаны доклады и презентации о проделанной работе за последние годы, обозначены недостатки и внесены предложения по улучшения совместной координации.

По итогам работы совместной коллегии был подписан Протокол первого совместного заседания спасательных ведомств трех стран, в котором, стороны наметили продолжить приграничное сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций трансграничного характера.

Очередное заседание совместной коллегии решено провести в 2021 году в Узбекистане.