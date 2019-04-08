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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ГНК Узбекистана опроверг массовые увольнения в налоговой инспекции Шайхантахурского района
Продолжение: В Ташкенте за день уволили всех 133-х сотрудников налоговой райинспекцииПредыстория: Президент уволил главных налоговиков в семи районах Ташкента

CA-NEWS (UZ) -  Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана опроверг информацию о массовых увольнениях сотрудников налоговой инспекции Шайхантахурского района города Ташкента.

Как сообщили в ведомстве, на данный момент освобожден от занимаемой должности только руководитель ГНИ Шайхантахурского района, об увольнении других сотрудников этой инспекции приказов не было.

Напомним, что в конце прошлой неделе источники в ГНК сообщили об увольнении за один день 133-х сотрудников налоговой инспекции Шайхантахурского района. По их словам, соответствующий приказ был дан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Напомним, что 4 апреля этого года под председательством президента Шавката Мирзиёева было проведено видеоселекторное совещание, в ходе которого глава государства раскритиковал пассивность руководителей налоговых ведомств столицы в обеспечении поступлений в бюджет.

В тоже время, в Государственном налоговом комитете было организовано внеочередное совещание, на котором принято решение пересмотреть кадровый состав налоговых органов, в первую очередь столичных, оценить соответствие квалификации и ответственное отношение личных составов налоговых органов. Для этого создана специальная комиссия, которая проводит изучение соответствия установленным требованиям сотрудников Шайхантахурского ГНИ.

6 апреля источники в Государственном налоговом комитете Узбекистана сообщили, что 5 апреля все 133 сотрудника Государственной налоговой инспекции Шайхантахурского района были уволены с работы за один день.

После правительственного селекторного совещания, состоявшегося 4 апреля в Ташкенте, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил 7 руководителей налоговых управлений.

В ходе данного совещания было подчеркнуто, что в 7 из 11 районов Ташкента налоговый план не был выполнен. В Государственный бюджет не насчитался 515 млрд. сумов (более $61 млн).

В связи с этим были уволены руководители налоговых инспекций Учтепинского, Мирабадского, Бектемирского, Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского, Шайхантахурского и Сергелийского районов.

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