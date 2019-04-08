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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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"Некуда сходить, если приспичит". В Таджикистане дефицит общественных туалетов

CA-NEWS (TJ) -  Отсутствие достаточного количества общественных туалетов является большой проблемой для таджикистанцев, особенно для туристов.

Жители и гости столицы, совершающие прогулки по городу и почувствовавшие острую необходимость справить нужду, не могут найти общественных туалетов. Им ничего не остается, как забегать в административные здания и торговые центры, чтобы попроситься в уборную.

Сотрудники известного фаст-фуда "Chicken" недалеко от Театра оперы и балета говорят, что особенно в праздничные и выходные дни у них собирается большая очередь из желающих посетить уборную.

«Очереди собираются длиннющие, от такого потока туалет часто приходит в неисправность, и нам приходится по дважды в день вызывать сантехника. Такая ситуация не по душе нашим посетителям, которые приходят к нам отдохнуть и перекусить», - говорит сотрудница фаст-фуда Мунира.

Душанбинка Елена Борисовна считает, что дефицит общественных уборных приводит к тому, что некоторые граждане вынуждены справлять нужду где попало – на площадках, на обочине дороги и т.д. «Это серьезный недостаток для столицы и градоначальникам необходимо решить этот вопрос», - сказала она.

Тем временем в столичной мэрии сообщили, что в их планах – постройка современных общественных уборных, при этом подчеркнули, что установка туалетов на каждом шагу обезобразит облик столицы.

Отсутствие общественных туалетов недавно привело к печальному инциденту – 31 марта этого года два сотрудника милиции заметили, как житель Душанбе Умед Хикоятов после употребления пива справлял нужду на берегу Душанбинки и за это отвели его в ОМВД и жестоко избили. После этого мужчина был доставлен на станцию скорой медицинской помощи с диагнозом «повреждение кровеносной системы полового органа и разрыв мошонки». По словам врачей, 31 марта было проведено экстренное хирургическое вмешательство, но тщетно: восстановление яичек уже было невозможно. Сам Хикоятов говорит, избившие его участковые инспектора милиции таким способом «сломали ему жизнь».

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