Ситуация в Ливии: более 20 погибших, западные страны эвакуируют своих граждан

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 21 человек погиб, 27 были ранены в результате обострения вооруженного конфликта в Ливии. Военные действия в стране возобновились с новой силой, когда в четверг фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, сообщает BBC.



Как сообщает агентство Reuters, в воскресенье 7 апреля южная часть Триполи подверглась ударам с воздуха. По словам жителей ливийской столицы, наступающие части пробиваются к центру города.

Министерство здравоохранения Ливии сообщило, что в воскресенье в ходе боев в южной части Триполи погибло 11 человек, 23 ранены.

В воскресенье ООН призвала стороны конфликта ввести двухчасовое перемирие в южной части Триполи, чтобы эвакуировать раненых и мирных жителей.

Ранее Африканское командование Вооруженных сил США объявило о решении передислоцировать свой контингент в Ливии из-за обострения ситуации.

Другие страны и организации также готовятся к эвакуации своего персонала.

"Ситуация в плане безопасности на местах в Ливии становится все более сложной и непредсказуемой", - пояснил решение командующий АФРИКОМ Томас Уалдхаузер. Подробностей о перемещении военных нет.

ООН также готовится оставить в Ливии только сотрудников, чье присутствие на месте жизненно необходимо. Индия эвакуирует миротворцев в Тунис.

Итальянская нефтегазовая компания Eni также решила эвакуировать своих итальянских сотрудников из страны.

В субботу в телевизионном обращении глава признанного международным сообществом правительства Фаиз Сарадж обвинил генерала Хафтара в предательстве и организации государственного переворота.

По его словам, правительство протянуло руку к миру, но теперь Хафтар столкнется только с силой и твердостью.

Правительство было готово пойти на уступки Хафтару, чтобы избежать кровопролития, а в ответ получило лишь удар в спину, добавил Сарадж.

Боевые действия

Подконтрольная Хафтару Ливийская национальная армия атакует город на юге и на западе. Проправительственные войска замедлили наступление, а в субботу нанесли "многочисленные авиаудары" в 50 километрах к югу от Триполи.

В воскресенье бои возобновились возле недействующего аэропорта Триполи, который был одной из основных целей повстанцев Хафтара. В воскресенье его армия впервые нанесла авиаудар.

В числе других важных объектов, которые Хафтар стремится захватить в первую очередь, - национальный банк и государственный телецентр. Жители столицы запасаются провизией и топливом.

На оборону Триполи выдвинулись правительственные войска и лояльные им отряды сил самообороны.

В то же время одна из крупнейших исламистских группировок - "Специальные силы сдерживания" (RADA), ранее поддерживавшая правительство национального согласия, заявила в соцсетях, что переходит на сторону Хафтара. Как передает корреспондент Би-би-си, если эта информация подтвердится, это станет тяжелым ударом по премьер-министру Фаизу Сараджу.