Ситуация в Ливии: более 20 погибших, западные страны эвакуируют своих граждан

- Азия и мир, происшествия
- 15:34, 08 апреля 2019
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CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 21 человек погиб, 27 были ранены в результате обострения вооруженного конфликта в Ливии. Военные действия в стране возобновились с новой силой, когда в четверг фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, сообщает BBC.
Как сообщает агентство Reuters, в воскресенье 7 апреля южная часть Триполи подверглась ударам с воздуха. По словам жителей ливийской столицы, наступающие части пробиваются к центру города.
Министерство здравоохранения Ливии сообщило, что в воскресенье в ходе боев в южной части Триполи погибло 11 человек, 23 ранены.
В воскресенье ООН призвала стороны конфликта ввести двухчасовое перемирие в южной части Триполи, чтобы эвакуировать раненых и мирных жителей.
Ранее Африканское командование Вооруженных сил США объявило о решении передислоцировать свой контингент в Ливии из-за обострения ситуации.
Другие страны и организации также готовятся к эвакуации своего персонала.
"Ситуация в плане безопасности на местах в Ливии становится все более сложной и непредсказуемой", - пояснил решение командующий АФРИКОМ Томас Уалдхаузер. Подробностей о перемещении военных нет.
ООН также готовится оставить в Ливии только сотрудников, чье присутствие на месте жизненно необходимо. Индия эвакуирует миротворцев в Тунис.
Итальянская нефтегазовая компания Eni также решила эвакуировать своих итальянских сотрудников из страны.
В субботу в телевизионном обращении глава признанного международным сообществом правительства Фаиз Сарадж обвинил генерала Хафтара в предательстве и организации государственного переворота.
По его словам, правительство протянуло руку к миру, но теперь Хафтар столкнется только с силой и твердостью.
Правительство было готово пойти на уступки Хафтару, чтобы избежать кровопролития, а в ответ получило лишь удар в спину, добавил Сарадж.
Боевые действия
Подконтрольная Хафтару Ливийская национальная армия атакует город на юге и на западе. Проправительственные войска замедлили наступление, а в субботу нанесли "многочисленные авиаудары" в 50 километрах к югу от Триполи.
В воскресенье бои возобновились возле недействующего аэропорта Триполи, который был одной из основных целей повстанцев Хафтара. В воскресенье его армия впервые нанесла авиаудар.
В числе других важных объектов, которые Хафтар стремится захватить в первую очередь, - национальный банк и государственный телецентр. Жители столицы запасаются провизией и топливом.
На оборону Триполи выдвинулись правительственные войска и лояльные им отряды сил самообороны.
В то же время одна из крупнейших исламистских группировок - "Специальные силы сдерживания" (RADA), ранее поддерживавшая правительство национального согласия, заявила в соцсетях, что переходит на сторону Хафтара. Как передает корреспондент Би-би-си, если эта информация подтвердится, это станет тяжелым ударом по премьер-министру Фаизу Сараджу.