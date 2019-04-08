РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генпрокуратура Узбекистана опровергла информацию о продаже человеческого мяса в Фергане

CA-NEWS (UZ) -  Генеральная прокуратура Узбекистана тщательно проверила сообщение о том, что на дехканском рынке Фергане продается человеческое мясо. В результате выяснилось, что эта информация абсолютно не соответствует действительности.

«Прокуратура Ферганской области тщательно проверила все детали. Мужчина, который распространил эту информацию, состоит на учете в психиатрическом диспансере. Автор обращения родился в 1940 году, живет в одиночестве и состоит на учете с 1985 года», – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Напомним, что накануне в Facebook'е и Telegram'е распространилось обращение жителя Ферганы к президенту Узбекистана, в котором он написал, что в городе Фергане 50 мясников продают человеческое мясо, взятое из местных кладбищ.

Кроме того выяснилось, что раньше вышеуказанное лицо также обращался в различные органы с подобными ложными заявлениями.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Париже произошел взрыв и крупный пожар в жилом доме
  • В Японии проходят местные выборы
  • В Сурхандарье Мирзиёев посетил мавзолеи Султана Саодата и Хакима Термизи
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×