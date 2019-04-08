Генпрокуратура Узбекистана опровергла информацию о продаже человеческого мяса в Фергане

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана тщательно проверила сообщение о том, что на дехканском рынке Фергане продается человеческое мясо. В результате выяснилось, что эта информация абсолютно не соответствует действительности.

«Прокуратура Ферганской области тщательно проверила все детали. Мужчина, который распространил эту информацию, состоит на учете в психиатрическом диспансере. Автор обращения родился в 1940 году, живет в одиночестве и состоит на учете с 1985 года», – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Напомним, что накануне в Facebook'е и Telegram'е распространилось обращение жителя Ферганы к президенту Узбекистана, в котором он написал, что в городе Фергане 50 мясников продают человеческое мясо, взятое из местных кладбищ.

Кроме того выяснилось, что раньше вышеуказанное лицо также обращался в различные органы с подобными ложными заявлениями.