Делегация парламента Монголии принимает участие в 140-й Ассамблее Межпарламентского союза в Катаре

CA-NEWS (MNG) - Делегация парламента Монголии во главе с вице-спикером Лувсанцэрэнгийном Энх-Амгаланом принимает участие в 140-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в Дохе, Катар с 6 по 10 апреля, сообщает Монцамэ.

В состав делегации вошли депутаты Ц. Цогзолмаа, Б. Саранчимэг, Н. Оюундарь, Г. Солтан и Н. Учрал.

В этом году основным вопросом повестки стала тема “Парламенты как платформа для повышения уровня образования во имя мира, безопасности и верховенства закона”. В работе очередной сессии Ассамблеи МПС принимают участие около 2000 представителей из 160 стран, включая экспертов ООН и других международных организаций, представителей дипломатических миссий.

В первый день работы Ассамблеи монгольская делегация приняла участие в заседании Азиатско-Тихоокеанской группы МПС, в ходе которого участники объединили позиции парламентов по внесению изменений в устав МПС и другим вопросам, в том числе законопроекты.

Президент МПС Габриэла Куэвас Баррон в своем выступлении на заседании Азиатско-Тихоокеанской группы поздравила Монголию с тем, что она принимает у себя "Второй региональный семинар для парламентов Азиатско-Тихоокеанского региона по достижению целей в области устойчивого развития", который состоится в Улан-Баторе в мае этого года.

Кроме того, в ходе заседания состоялось выдвижение кандидатов из Азиатско-Тихоокеанской группы в члены Постоянного комитета МПС. От парламента Монголии членом Руководящего совета Постоянного Комитета по вопросам мира и международной безопасности была выдвинута кандидатура депутата Н.Оюундаря, а кандидатура депутата Н.Учрала членом Руководящего совета Постоянного комитета по делам ООН.

Депутат Б. Саранчимэг в настоящее время является членом Постоянного Комитета МПС по вопросам демократии и прав человека.

Межпарламентский союз - старейшая международная парламентская организация. Он был основан в 1889 году. Членами союза являются 178 стран, кроме того, 12 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов. Высшим органом МПС является созываемая дважды в год (весной и осенью) Ассамблея.