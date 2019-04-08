В Туркменистане скончался Сапаргельды Мотаев - первый глава Дашогузской области

CA-NEWS (TM) - В начале апреля на 73 году жизни умер Сапаргельды Мотаев, первый глава (хяким) Дашогузской области (велаята) независимого Туркменистана, сообщает 7 апреля Хроника Туркменистана.

Мотаев известен тем, что высказался за отмену выборов и автоматического продления полномочий Сапармурата Ниязова.

Сапаргельды Мотаев родился 13 февраля 1947 года в колхозе «Октябрь» Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята.

Окончил Туркменский сельскохозяйственный институт (1969), Ташкентскую ВПШ (1987).

Член КПСС с 1972.

В 1969 – заведующий фермой Куня-Ургенчской межколхозной откормочной базы;

В 1969-71 – служил в Советской Армии;

C 1971 – старший зоотехник Куня-Ургенчского райсельхозуправления в Ташаузской области;

C 1973 – освобожденный секретарь парткома колхоза «Москва»;

C 1974 – инструктор, заведующий отделом Куня-Ургенчского райкома КПТ;

C 1978 – начальник Куня-Ургенчского райсельхозуправления;

В 1982 – начальник Ташаузского областного сельхозуправления;

C 1982 – 1-й секретарь Куня-Ургенчского РК КПТ;

В 1988-90 – 1-й секретарь Октябрьского РК КПТ.

На ХХIV съезде КПТ (май 1990) избран членом Бюро ЦК КПТ.

На майской сессии ВС ТССР (1990) назначенный Председатель КНК, в январе 1991 Председатель Комитета Государственного контроля ТССР.

С января 1991 – 1-й секретарь Ташаузского обкома КПТ-Председатель Ташаузского облсовета.

В июне-июле 1992 – хяким Ташаузского/Дашховузского велаята.

В июле 1992-августе 1996 – Заместитель председателя Кабинета Министров (курировал сельское хозяйство).

Член Президентского Совета (1991-1992).

Народный депутат Туркменской ССР.

Депутат Верховного Совета Туркменистана 12-го созыва.

Награжден медалью.

Летом 1993 «подарил» президенту земельный участок в 100 га, назвав их шахской собственностью. В том же году – инициатор продления полномочий Туркменбаши на посту президента до 2003.

В августе 1996 года, после провала плана по производству зерна, переведен на работу хякимом города Дашогуз.

В 1996 году он был снят с должности «за недостатки в работе». Настоящей причиной его отставки было вероятно то, что Мотаев, как и четверо других хякимов областей Туркменистана, за длительное время нахождения на посту, значительно увеличил свое состояние, расставил на все значимые посты в своей области друзей и родственников и мог претендовать на более независимое от центра ведение дел в велаяте.