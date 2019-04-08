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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На 13 лет осудили полицейского, застрелившего командира в Западном Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  В Западно-Казахстанской области к 13 годам лишения свободы приговорили полицейского Серика Гарифа, застрелившего командира, передает портал Мой Город.

8 апреля, в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор 25-летнему Серику Гарифу, который обвинялся в убийстве Рустема Ракишева. Приговором суда Серик Гариф был признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство" и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет лишения свободы в учреждении исправительной системы максимальной безопасности. Кроме этого осужденный должен будет выплатить семье погибшего 2,7 млн тенге в качестве материального ущерба и 4 млн тенге в качестве морального ущерба. Также суд постановил лишить Серика Гарифа звания сержанта полиции.

Помимо этого, судья вынес частное постановление, чтобы прокуратура ЗКО провела проверку деятельности РОВД Акжайыкского района.

Отец убитого полицейского Жаскайрат Ракишев заявил, что с приговором суда не согласен и намерен его обжаловать.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, убийство командира взвода во дворе РОВД произошло вечером 6 сентября. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Позже в ДВД ЗКО сообщили, что полицейский произвел семь выстрелов в командира, из них 4 пули попали в голову, ногу и спину. Стрелявший не пытался скрыться. Он сдал табельное оружие и сдался сам.

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