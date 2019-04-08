В Намангане студент, избивший сотрудника Бюро принудительного исполнения, получил 3,5 года тюрьмы

CA-NEWS (UZ) - 26-летний студент Андижанского медицинского института Хондамир Тургунов приговорен к тюремному заключению за избиение сотрудника Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, 5 апреля Нарынский районный суд признал парня виновным в «умышленном нанесении телесных повреждений средней» и «сопротивлении представителю власти» и приговорил его к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Напомним, что инцидент произошел 6 февраля этого года. В тот день к жителю махалли «Шурарик» в Нарынском районе Наманганской области Илхомжону Ерматову пришел исполнитель районного отдела Бюро принудительного исполнения (БПИ) Абдуллажон Мамадалиев. Сотрудник БПИ посетил дом Ерматова с требованием выплатить долг в размере 32 760 000 сум ($3,9 тыс) по алиментам. Однако сын Илхомжона Ерматова Хондамир Тургунов, обманным путем заманив сотрудника БПИ, жестоко избил его. В результате инцидента левая кость запястья государственного исполнителя была сломана, он был госпитализирован в больницу, а Хондамир Тургунов – задержан.

Ранее сообщалось о ряде случаев, когда в Узбекистане неплательщики вели себя агрессивно по отношению к инспекторам БПИ, оскорбляли их и применяли к ним физическое насилие.

По официальным данным, почти 100 сотрудников БПИ подвергались нападению со стороны должников коммунальных услуг в 2018 году.