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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Выезд автомобилей в Узбекистан через пункты пропуска «Казыгурт» и «Капланбек» временно ограничен

CA-NEWS (KZ) -  Департамент государственных доходов по Туркестанской области (Казахстан) предупреждает о временном ограничении выезда легковых автотранспортных средств, следующих в Республику Узбекистан через пункты пропуска Туркестанской области «Казыгурт» и «Капланбек», передает otyrar.kz.

С 6.04.2019 года, до особого распоряжения, легковые автомобили будут перенаправляться в пункт пропуска «Жибек жолы». Данная мера принимается в связи с тем, что на пунктах пропуска Туркестанской области в настоящее время наблюдается значительное скопление грузовых автотранспортных средств, а также в связи с проведением ремонтных работ в пунктах пропуска Республики Узбекистан.

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