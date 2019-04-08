Выезд автомобилей в Узбекистан через пункты пропуска «Казыгурт» и «Капланбек» временно ограничен

CA-NEWS (KZ) - Департамент государственных доходов по Туркестанской области (Казахстан) предупреждает о временном ограничении выезда легковых автотранспортных средств, следующих в Республику Узбекистан через пункты пропуска Туркестанской области «Казыгурт» и «Капланбек», передает otyrar.kz.



С 6.04.2019 года, до особого распоряжения, легковые автомобили будут перенаправляться в пункт пропуска «Жибек жолы». Данная мера принимается в связи с тем, что на пунктах пропуска Туркестанской области в настоящее время наблюдается значительное скопление грузовых автотранспортных средств, а также в связи с проведением ремонтных работ в пунктах пропуска Республики Узбекистан.