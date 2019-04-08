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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ВБ предупреждает о возможном снижении цен на энергоносители, что обернется серьезными последствиями для Азербайджана, Казахстана и России

CA-NEWS (CA) -  Нынешняя экономическая ситуация в странах Европы и Центральной Азии в целом менее радужная, чем ранее предполагалось. В 2018 году рост экономики в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах региона замедлился и составил 3,1 процента. До конца 2019 года он еще более снизится - до 2,1 процента. Общие региональные показатели подпортила тяжелая ситуация в Турции, правда, в Центральной Европе, в России и Центральной Азии экономические показатели росли. Однако и там перспективы не безоблачны, говорится на официальном сайте ООН.

Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка. Его авторы отмечают, что в 2020-2021 годах ожидается постепенное восстановление экономического роста в Турции. Что касается Центральной Европы, то там экономическая активность, скорее всего, замедлится. Эксперты предупреждают о возможном резком снижении цен на энергоносители, что обернется серьезными последствиями для Азербайджана, Казахстана и России.

«Повышение неопределенности в политической сфере может подорвать доверие в регионе и повлиять на темпы экономического роста. Политические разногласия между Европейским союзом и некоторыми странами Центральной Европы, возможно, будут сдерживать международных инвесторов и привести к снижению бюджетные поступлений», - считают эксперты Всемирного банка.

Они опасаются замедления структурных реформ в ряде стран региона, особенно в Армении, Азербайджане, Беларуси, Украине и Турции.

Экономисты напоминают также, что в долгосрочной перспективе страны региона могут столкнуться с целым рядом проблем, включая старение населения, снижение производительности труда, сокращение инвестиций и изменение климата.

В новом докладе Всемирный банк призывает страны региона расширять финансовые услуги населению, способствовать налаживанию механизмов мобильных платежей и популяризации платежных карт. В 2017 году 116 миллионов взрослых граждан стран региона Европы и Центральной Азии не имели своего банковского счета. Большинство из них проживали в России, Турции, Узбекистане, Украине и Румынии. В целом в регионе количество владельцев банковских счетов увеличилось с 45 процентов в 2011 году до 65 процентов в 2017 году. В зоне «евро» большинство взрослых уже имеют банковский счет. Отсутствие счета в банке нередко связано с отсутствием постоянной работы.

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