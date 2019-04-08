Страны с высоким уровнем коррупции собирают меньше налогов, - Всемирный Валютный Фонд

CA-NEWS (CA) - Средства налогоплательщиков не должны оседать в карманах чиновников. Их надо использовать для строительства школ, дорог и больниц. Об этом напоминают во Всемирном валютном фонде. Его эксперты отмечают, что на сегодняшний день в мире нет ни одной страны, абсолютно свободной от коррупции, однако ее масштабы разнятся от государства к государству, сообщает официальный сайт ООН.

«Мы проанализировали ситуацию в более чем 180 странах и пришли к выводу, что страны с высоким уровнем коррупции собирают меньше налогов, поскольку, чтобы избежать их, люди платят взятки, в том числе используя налоговые лазейки, разработанные в обмен на «откаты». Кроме того, налогоплательщики нередко не хотят платить налоги и потому, что, по их мнению, государственные органы коррумпированы», - говорится в докладе Всемирного валютного фонда.

В целом власти страны, с самым низким уровнем коррупции собирают на 4 процентных пункта ВВП больше налогов, чем страны с высокой коррупцией. При этом речь идет о государствах с одинаковым уровнем экономического развития.

В качестве примера успешной борьбы с коррупцией в докладе упоминается Грузия. «Например, когда Грузия добилась снижения уровня коррупции, налоговые поступления почти удвоились», - говорится в документе. Авторы доклада напоминают, что в Руанде антикоррупционные реформы также принесли свои плоды: налоговые доходы увеличились на 6 процентных пунктов ВВП.

В наибольшей степени коррупция спряжена с продажей природных ресурсов стран. «Поскольку разработка нефтяных или горнорудных месторождений приносит огромные прибыли, она создает значительные стимулы для коррупции. Наше исследование показывает, что страны, богатые такими ресурсами, в среднем имеют более слабые институты управления и более высокие уровни коррупции», - отмечают эксперты Валютного фонда. Этот вывод не касается Норвегии, которая добилась высокой прозрачности в сфере управления своими природными ресурсами

По оценкам экспертов, в наиболее коррумпированных странах деньги налогоплательщиков идут на «откаты» или расходуются в рамках махинаций с заявками на государственные закупки.

В Валютном фонде отмечают, что борьба с коррупцией является сложной задачей, требующей неустанной работы на многих направлениях, но она приносит огромную экономическую выгоду.