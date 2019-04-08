В Таджикистане в результате ДТП погиб отец троих детей, которые также находились в машине

CA-NEWS (TJ) - 6 апреля в Таджикистане на территории города Бохтар в результате ДТП погиб один человек, отец троих несовершеннолетних детей, которые также находились в машине. Дети с различными повреждениями были госпитализированы, сообщает Avesta со ссылкой на пресс-службу МВД Таджикистана.

Водитель автомашины марки «Форланд», 26-летний житель района Кушониен не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомашиной «ДЭУ-Сиело» под управлением 43-летнего жителя Кушониена.

Водитель «ДЭУ-Сиело» погиб от полученных ранений на месте аварии, а трое его детей в возрасте 13, 12 и 9 лет получили ранения и были доставлены в больницу.

По факту ДТП ведётся следствие.