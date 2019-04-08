После выговора главе МВД в Ашхабаде началась "охота" на частных таксистов, - СМИ

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане из-за массовых рейдов дорожной полиции Ашхабада по задержанию водителей, занимающихся частным извозом, жители Ашхабада столкнулись с резким уменьшением количества частных такси и ростом цен на услуги (в среднем на 30-50 процентов), сообщает 8 апреля Азатлык.

Устраиваются засады с помощью подставных пассажиров по всему городу. За два дня по всему городу арестовали и поставили на штрафстоянки десятки машин, пойманных за частный извоз.

Рейды на частных таксистов совпали с президентским выговором главе МВД. 4 апреля Исгендер Муликов получил строгий выговор с очередным последним предупреждением "об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков".

Как сообщили государственные медиа источники, недостатки, связаны с тем, что министр не справился с устранением нелегальной перевозки пассажиров частными лицами.

«Не имея права на занятия подобной деятельностью, они грубо нарушают правила дорожного движения, что приводит к транспортным происшествиям и аварийным ситуациям», - цитирует Бердымухамедова государственное информационное агентство ТДХ.

По словам жителей Ашхабада, для многих частный извоз является способом заработка, вместе с тем наиболее популярным среди населения видом транспорта.

"У многих исчезнет источник заработка, особенно у тех, кто зарабатывал междугородним извозом, из велаятов (областей) машины в Ашхабад уже не пропускают. Частники дешевле, поэтому люди предпочитают их. Общественный транспорт неудобен потому, что любой автобус сейчас в Ашхабаде нужно ждать по 30-40 минут. А ждать на остановке зимой в холод, а летом в жару не хочется. Кроме того если на базар пойти легче взять такси, чем всё таскать до автобуса, а потом домой от остановки", - рассказал анонимный источник.

"Все "легальные" такси - "желтые" и "белые" сразу задрали цены, на 30-50 процентов, работают безо всяких счетчиков и цены назначают от фонаря. Особенно зверствуют такси ТЦ "Беркарар", они приписаны к нему. Эти таксисты понимают, что людям с покупками все равно нужно уехать, поэтому до ближайшего микрорайона Мир цены задрали до 15-20 манатов, до этого было 10 манатов максимум", - сообщает корреспондент Азатлык.