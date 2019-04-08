Mongolian Mining Corporation получила Золотую Премию на 11-м Ежегодном Глобальном Саммите КСО – 2019

CA-NEWS (MNG) - На 11-ом ежегодном Глобальном саммите и награды по КСО, проведенном совместно с Global Good Governance Awards с 4 по 5 апреля, компания Mongolian Mining Corporation – Энержи Ресурс получила Золотую Премию Global CSR summit & awards – 2019, по корпоративной социальной ответственности в Малайзии, передает khadlan.mn.

На саммите участвовало более 220 региональных и международных делегатов.

Все большее число компаний стремится обеспечить устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе, создавая ценности для общества, учитывая ожидания широкого круга заинтересованных сторон, в числе которых собственники и потребители, сотрудники и местные сообщества на территориях присутствия. Бизнес перестает быть самим по себе, он встраивается в глобальную систему взаимоотношений, основа которых – корпоративная социальная ответственность.

В этом смысле монгольская компания достоина вела себя. В итоге получила Золотую Премию Global CSR Summit & Awards 2019, по своей программе поддержки местных сообществ. Эта награда вручена за лучшую общественную программу.

Понятие корпоративной социальной ответственности — КСО (Corporate Social Responsibility — CSR) существует много лет. В 50—60-х годах прошлого века КСО прочно вошло в корпоративное управление в США и Канаде. Приоритетом КСО пользуются мероприятия в области охраны окружающей среды и «устойчивого развития». За последние 10—15 лет КСО как система управления устойчивым развитием в постоянном диалоге с обществом в экономически развитых странах Северной Америки и Европейского Союза стала ключевой идеологией бизнеса, основой социального партнерства с властями всех уровней и гражданским обществом.