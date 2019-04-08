РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Mongolian Mining Corporation получила Золотую Премию на 11-м Ежегодном Глобальном Саммите КСО – 2019

CA-NEWS (MNG) -  На 11-ом ежегодном Глобальном саммите и награды по КСО, проведенном совместно с Global Good Governance Awards с 4 по 5 апреля, компания Mongolian Mining Corporation – Энержи Ресурс получила Золотую Премию Global CSR summit & awards – 2019, по корпоративной социальной ответственности в Малайзии, передает khadlan.mn.

На саммите участвовало более 220 региональных и международных делегатов.

Все большее число компаний стремится обеспечить устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе, создавая ценности для общества, учитывая ожидания широкого круга заинтересованных сторон, в числе которых собственники и потребители, сотрудники и местные сообщества на территориях присутствия. Бизнес перестает быть самим по себе, он встраивается в глобальную систему взаимоотношений, основа которых – корпоративная социальная ответственность.

В этом смысле монгольская компания достоина вела себя. В итоге получила Золотую Премию Global CSR Summit & Awards 2019, по своей программе поддержки местных сообществ. Эта награда вручена за лучшую общественную программу.

Понятие корпоративной социальной ответственности — КСО (Corporate Social Responsibility — CSR) существует много лет. В 50—60-х годах прошлого века КСО прочно вошло в корпоративное управление в США и Канаде. Приоритетом КСО пользуются мероприятия в области охраны окружающей среды и «устойчивого развития». За последние 10—15 лет КСО как система управления устойчивым развитием в постоянном диалоге с обществом в экономически развитых странах Северной Америки и Европейского Союза стала ключевой идеологией бизнеса, основой социального партнерства с властями всех уровней и гражданским обществом.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Туркменистане обнаружено железорудное месторождение
  • В Душанбе состоялся субботник по благоустройству воинских захоронений
  • В Японии проходят местные выборы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×