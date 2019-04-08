При столкновении Nexia с грузовиком на востоке Узбекистана погибли два человека

CA-NEWS (UZ) - В результате ДТП в Наманганской области погибли двое человек, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.

7 апреля 2019 года в Папском районе Наманганской области гражданин О.Х. управляя своим автомобилем марки «Нексия» на автодороге «Пунгон-Наманган» из-за не соблюдение дистанции, совершил столкновение с впереди ехавшим грузовым автомобилем марки «КрАЗ-355».

В результате пассажир автомашины «Нексия» скончался на месте, водитель скончался в больнице. Еще один пассажир М.С., с телесными травмами госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.