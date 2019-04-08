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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана Токаев принял председателя Сената, премьер-министра, председателя Конституционного Совета и заместителя председателя Мажилиса

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 апреля принял Председателя Сената Парламента Даригу Назарбаеву, Премьер-Министра Аскара Мамина, Председателя Конституционного Совета Кайрата Мами, заместителя Председателя Мажилиса Парламента Владимира Божко, сообщает Акорда.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы внутренней политики Республики Казахстан.

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