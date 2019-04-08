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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Ташкента задержали контрабандиста, прилетевшего из Дубаи с двумя соколами

CA-NEWS (UZ) -  Сотрудниками Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды совместно с таможенной службой Международного аэропорта города Ташкента 4 апреля пресечена попытка ввоза гражданином Саудовской Аравии прибывшим рейсом Дубай -Ташкент двух птиц (соколов) в нарушение разрешительных процедур в сфере международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

В соответствии с законом, импорт, экспорт, реэкспорт любого образца видов животных находящихся под угрозой исчезновения, без соответствующего разрешения является правонарушением, сообщил Госкомитет по экологии.

Вместе с ввозимыми птицами иностранным гражданином были завезены ловушки для отлова диких птиц. Вероятно, предполагаемой целью ввоза птиц на территорию Республики Узбекистан было проведение соколиной охоты.

В настоящее время птицы временно изъяты и переданы на содержание в специализированный питомник до принятия решения об их дальнейшей судьбе Административным органом CITES в Республике Узбекистан (Госкомэкологии Республики Узбекистан). Решается вопрос о привлечении к ответственности иностранного гражданина в установленном законодательством порядке.

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