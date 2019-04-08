«Турецкий поток», ракеты и мирный атом. О чем говорили Путин и Эрдоган (видео)

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля провели переговоры в Москве, передает BBC.

После личных переговоров Путин и Эрдоган приняли участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Торговля и оружие

Российский президент заявил, что для расширения торговли между Россией и Турцией могла бы поспособствовать отмена действующих ограничений, а для инвестиционного сотрудничества - запуск новых совместных проектов в промышленности, металлурги, сельском хозяйстве и секторе высоких технологий.

"Задачи по укреплению сотрудничества стоят перед нашими странами и в военно-технической сфере. В первую очередь речь идет о завершении реализации контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". На повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в Турецкую республику современной российской продукции военного назначения", - цитирует слова Путина агентство РИА Новости.

Газ и атом

Одним из ключевых российско-турецких проектов в сфере энергетики российский президент назвал строительство атомной электростанции "Аккую" в Турции, запуск первого блока которой, по его словам, намечен на 2023 год.

"На данном этапе необходимо привлечь дополнительное финансирование и заключить соответствующие соглашения с потенциальными турецкими инвесторами. И такие потенциальные инвесторы есть", - отметил он.

Путин также затронул тему газопровода "Турецкий поток". Он заявил, что нужно завершить строительство приемного терминала, чтобы можно было ввести газопровод в эксплуатацию еще до конца этого года.

Операция в Сирии

Перед вылетом в Москву Эрдоган заявил журналистам, что одна из тем, которую, он хочет обсудить с Путиным - новая военная операция Турции в Сирии.

"Наши приготовления на границе закончены, все готово для операции. В любое время мы можем ее начать. Во время визита в Россию с глазу на глаз мы обсудим эту тему среди прочих", - цитирует его РИА Новости.

О готовности начать операцию против курдов на северо-востоке Сирии Эрдоган говорил еще в декабре прошлого года. Однако после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, объявившем о выводе войск из Сирии, Эрдоган заявил, что решил ее отложить.

В свою очередь Путин не стал подробно рассказывать, чем закончились переговоры на этот счет, и ограничился заявлением, согласно которому Россия и Турция "координируют действия в контексте активизации внутрисирийского политического процесса".