В Узбекистане 60 бездомных трудоустроены на мусорные свалки с зарплатой $60-$70

CA-NEWS (UZ) - На мусоросортировочной линии государственного предприятия по перегрузке и утилизации отходов в Яккасарайском районе Ташкента трудоустроены 60 лиц без определенного места жительства.

Об этом сообщило издание gazeta.uz, ссылаясь на начальника трех перегрузочных станций столицы Рафаэля Бекмулина, заявившего об этом в ходе пресс-тура Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды.

В проект инвестировала компания Eco World. «Сортировочная линия — частный проект компании при поддержке ГУВД Ташкента, хокимията Ташкента и Госкомэкологии. Изначально вопрос стоял не столько в получении прибыли, сколько в решении социальных проблем. Людям делают паспорта, обеспечивают их работой и зарплатой в размере 500−600 тысяч сумов ($60-$70) в месяц», — рассказал Рафаэль Бекмулин.

Как сообщается, сортировочная линия имеет пропускную способность 100 тонн мусора в сутки. К концу года она будет перемещена на другую перегрузочную станцию. На Якассарайском предприятии при поддержке китайских партнеров будут установлены три новые линии общей мощностью 600 тонн.

В жилом павильоне для бездомных есть общая комната с двухъярусными кроватями, душевые, столовая, кухня и медпункт. Помещения отапливаются газом. В ближайшее время будут приобретены стиральные машины. С увеличением мощности сортировочных линий над павильоном будет надстроен дополнительный этаж.