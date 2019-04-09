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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Два человека погибли при взрыве жилого дома в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Два человека погибли в результате взрыва в одном из многоэтажных домов в городе Термез Сурхандарьинской области. В областном управлении пожарной безопасности сообщили, что жители совсем недавно переехали в новый дом, где произошел взрыв.

Как сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана, взрыв произошел 8 апреля, в 11:30 утра по местному времени, в подвале многоэтажного дома №10 в махалле «Дустлик» по улице Алишера Навои, где находился склад частного предприятия Fasad Diyor, принадлежавшего гражданину Б. И.

Сообщается, что в складе хранились изделия из пенопласта, туалетная бумага и другие товары. По данным Генпрокуратуры, взрыв произошел после того, как дядя владельца склада Р.И. вместе с еще одним мужчиной Р.А. зашли на склад в подвальном помещении и включили электрическое освещение. Накопившийся в помещении газ стал причиной взрыва.

​В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили информацию о гибели двух человек в результате взрыва газа в подвальном помещении жилого дома.

Управление по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры ведет доследственную проверку.

По словам очевидцев, спустя немного времени после взрыва здание было оцеплено сотрудниками безопасности дорожного движения.

Как сообщил сотрудник местных правоохранительных органов, через несколько часов после взрыва на место прибыли саперы из города Карши.

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