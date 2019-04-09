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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В таджикском Худжанде прохожие спасли студентку от самоубийства

CA-NEWS (TJ) -  В городе Худжанде на севере Таджикистана прохожие спасли от гибели молодую девушку, которая сбросилась с моста через реку Сырдарья.

В городском штабе по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне сообщили, что попытка суицида произошла утром 4 апреля. «19-летняя Очабиби Файзуллоева сбросилась с моста «Чашнвора». В воду следом бросились несколько прохожих, которые стали свидетелями происшествия. До прихода спасателей они вытащили девушку на берег», - рассказал Акмал Сангинов, сотрудник штаба по ЧС и ГО.

​Очабиби Файзуллоева была доставлена в местную больницу. Как стало известно, 19-летняя уроженка Аштского района - студентка одного из худжандских вузов. Причина попытки самоубийства устанавливается. Имена героев, которые не дали девушке свести счеты с жизнью, пока не известны. На видео, выложенном в Сети, видно, как двое молодых людей спрыгивают с моста и через некоторое время вытаскивают девушку на берег. Прибывшие спасатели уже на берегу оказывают пострадавшей первую медицинскую помощь.

УМВД по Согдийской области недавно сообщило, что в прошлом году 244 жителей – 138 мужчин и 106 женщин - совершили попытку суицида. В Таджикистане ежегодно сотни женщин пытаются свести счеты с жизнью. Основная причина самоубийств – семейные конфликты и домашнее насилие.

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