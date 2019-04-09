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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане заводы-производители сельскохозяйственной техники будут распроданы

CA-NEWS (UZ) -  Согласно постановлению, подписанному президентом Узбекистана 4 апреля, утверждён перечень хозяйственных обществ, доля АО «Узагротехсаноатхолдинг» в уставных капиталах (фондах) которых реализуется с условием сохранения основного вида деятельности предприятий.

В большинство из указанных в перечне обществ, почти 100% акций принадлежат государству. Среди выставленных на продажу - акции Агрегатного завода, Чирчикского завода сельскохозяйственной техники, "Ургенчкормаша" и других производственных мощностей.

Указ «О дополнительных мерах по своевременному обеспечению аграрного сектора сельскохозяйственной техникой» принят с целью внедрения механизмов государственной финансовой поддержки обеспечения производителей сельскохозяйственной продукции качественной сельскохозяйственной техникой, а также вовлечения в этот процесс финансовых средств коммерческих банков:

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