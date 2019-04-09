«Узбеккино» нашло способ увеличить количество производимых сериалов

CA-NEWS (UZ) - Национальное агентство "Узбеккино" решает проблему нехватки сериалов с помощью создания новых многосерийных телеверсий художественных фильмов. К примеру, фильм «Берлин - Аккурган», рассказывающий про вклад узбекистанцев в победу над фашизмом, будет показан в 4-х сериях.

Как сообщило УзА, об этом заявил директор агентства "Узбеккино" Фуркат Зокиров на пресс-конференции в Ташкенте.

«У нас часто спрашивают, почему сценаристы не пишут сценарии. Хороший писатель = это не значит хороший сценарист. Потому что написание какого-либо произведения отличается от написания сценария. Мы призываем писателей сотрудничать с режиссерами», - сказал Фуркат Зокиров.

По словам директора агентства, в распоряжении "Узбеккино" насчитывается 6 кинотеатров. «Это не так много, должно быть не менее 500 кинотеатров, и из-за нехватки кинотеатров наши фильмы не доходят до зрителей», - сказал Фуркат Закиров.