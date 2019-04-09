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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ливия: целями авиаудара по аэропорту в Триполи были МиГ-23 и вертолет «Чинук»

CA-NEWS (CA) -  Единственный действующий аэропорт в ливийской столице попал под авиаудар, в результате его пришлось закрыть. ООН осудила применение авиации и возложила ответственность за происшедшее на мятежного фельдмаршала Халифа Хафтара, войска которого ведут наступление на Триполи, сообщает BBC.

Рейсы из аэропорта Митига были отменены, а пассажиры эвакуированы. О жертвах не сообщается.

Представитель сил Хафтара Ахмед Мисмари заявил агентству Рейтер, что целью удара были не гражданские самолеты, а находившийся в Митиге на ремонте МиГ-23, который должны были переправить в Мисрату.

"Мы не целились в гражданскую авиацию. Мы не пытались остановить полеты. Мы нанесли два быстрых и хирургически точных удара по двум целям, в том числе по МиГ-23, который намеревались использовать против нас", - заявил Мисмари.

Кроме военного самолета, в ходе обстрела был уничтожен вертолет "Чинук".

Спецпредставитель Генсека ООН в Ливии Гассан Саламе заявил, что нынешний авиаудар нарушает гуманитарное право, запрещающее атаковать гражданские объекты.

Саламе отметил, что случившееся свидетельствует о росте эскалации в районе боевых действий.

Аэропорт Митига, расположенный в 11 километрах от Триполи, в прошлом исполнял функции военного аэродрома. Последние четыре года он — единственная воздушная гавань ливийской столицы. Тогда на территории международного аэропорта Триполи, находящегося в 34 километрах от города, прошли ожесточенные бои между группировками. Часть здания аэровокзала сгорела, сильно пострадала взлетная полоса, говорится в статье РИА Новости.

Ситуация в Ливии

После убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие: на востоке заседает избранный парламент, а в Триполи, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство нацсогласия во главе с Сарраджем. Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, которая ведет войну с боевиками.
В четверг, 4 апреля, Хафтар приказал начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Армия без боя заняла несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Эс-Свани, а также взяла под контроль города Гурьян и Сурман южнее столицы.
Вскоре лояльные правительству нацсогласия Вооруженные силы объявили о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

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