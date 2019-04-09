Командующий ВВС Монголии посетил США для переговоров по «airman-to-airman»

CA-NEWS (MNG) - С 26 по 28 марта в США в штате Гавайи командующий ВВС Монголии генерал-майор Энхбаяр Очир и заместитель командующего ВВС Тихоокеанского региона генерал-майор Расс Мак провели переговоры в области военных воздушных сил, передает khadlan.mn.

Эти так называемые «airman-to-airman» (формат А2А) переговоры призваны обеим сторонам установить взаимопонимание между старшими офицерами и обмениваться передовым опытом в целом ряде областей.

«Когда мы начинаем наши первые переговоры «airman-to-airman», надеюсь, что будем использовать это место, чтобы в конечном итоге получить надежную дорожную карту для будущих взаимодействий, обменов и действий», - заявил Расс Мак в своем заявлении.

Расс Мак также отметил, что с нетерпением ожидает плодотворных и откровенных дискуссий с обеих сторон, которые положительно повлияют на военные отношения.

В последние годы Соединенные Штаты и Монголия развивают свои военные связи. Монголо-американские учения Khaan Quest – это партнерство США с Монголией демонстрирует, что ГИПМО (Глобальная инициатива по миротворческим операциям) – это эффективные инвестиции, которые не только устойчиво наращивают миротворческий потенциал, но и поощряют сотрудничество в области региональной безопасности.

«Это было очень здорово говорить, не только на уровне руководства, но и на ответственном сотруднике, и на уровне экспертов в данной области. Я ожидаю, что в будущем у нас будет больше специалистов по предметам и обсуждаемых нами специальностей. При поддержке наших партнеров, мы готовы помочь в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе посредством наших операций и учений в Монголии», - сказал Энхбаяр Очир.

В течение двух дней переговоров Расс Мак и Энхбаяр Очир поделились взглядами на улучшение воздушных операций. Согласно заявлению Управления по связям с общественностью ВВС США в Тихоокеанском регионе, «делегация представляла экспертов из разных специальностей, включая безопасность, персонал, техническое обслуживание и логистику».

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Ожидается, что две страны продолжат переговоры между высокопоставленными чиновниками ВВС. Следующий раунд встречи ожидается в Монголии.

Тихоокеанские военно-воздушные силы (Pacific Air Forces, PACAF) — одно из 10 главных командований Воздушных сил США. Воздушный компонент Тихоокеанского Командования Вооруженных сил США является одним из двух американских воздушных командований вместе с Командованием ВС США в Европе и Африке, дислоцирующихся за пределами континентальных Соединенных Штатов. Штаб-квартира PACAF размещается на объединенной военной базе Пёрл-Харбор-Хиккам на Гавайях. Общая численность сил Командования составляет около 45 000 человек, что проходят военную службу в рядах Регулярных ПС, Резерве Воздушных сил и Национальной гвардии. В распоряжении Командования три воздушные армии (5-и, 7-ю, 11-и), девять воздушных баз и около 375 военных самолетов и вертолетов.