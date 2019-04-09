Президент Южной Кореи посетит Туркменистан 16 апреля

CA-NEWS (TM) - 16 апреля стартует турне президента Республики Корея Мун Чжэ Ина по трем странам Центральной Азии. Свою поездку южнокорейский президент начнет с Туркменистана, в котором пробудет с 16 по 18 апреля. После этого он отправится в Узбекистан (18-21 апреля) и завершит поездку визитом в Казахстан (21-23 апреля), сообщает Хроника Туркмеистана.

В Ашхабаде Мун Чже Ин встретится с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Глава Южной Кореи посетит некоторые велаяты, а по итогам переговоров планируется подписание около сорока различных документов.

Ранее, при участии корейских компаний в городе Байрамали Марыйского велаята было построено предприятие по производству полиэтиленовых пакетов и полипропиленовых труб, открытие которого состоялось в январе.